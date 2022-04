Gedanken zum Karfreitag "Einfach nur hilflos!? Über das Gefühl der Ohnmacht"

Der russische Angriff auf die Ukraine, die nicht enden wollende Corona-Pandemie – viele Menschen fühlen sich diesen Ereignissen hilflos ausgesetzt. Sie spüren: wenn schon der normale Alltag viele Herausforderungen birgt, führt jede zusätzliche Belastung schnell an die eigenen Grenzen. Da ist der Krankenpfleger, der auf der Intensivstation arbeitet, selbst an Covid-19 erkrankt und lange an den Spätfolgen leidet. Oder der Pfarrer, der eine ukrainische Flüchtlingsfamilie aufnimmt und realisieren muss, dass er und seine Familie mit der Hilfe überfordert sind. Ohnmacht – dieser Erfahrung stellt sich niemand gern. Und doch gibt es immer wieder Momente im Leben, in denen wir uns als ausgeliefert erfahren. Was macht das Gefühl der Ohnmacht aus? Und wie lässt es sich mit ihr umgehen? Wer ohnmächtig ist, braucht Menschen, die ihn damit nicht allein lassen, sagt die Notfallseelsorgerin. Und die Bibel empfiehlt: Klagen! So wie Hiob, so wie Jesus am Kreuz. Dann kann, vielleicht, aus der Ohnmacht auch wieder Hoffnung wachsen.