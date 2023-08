Einen geistlichen Weg schlug sie nicht ein, doch sie hat ihre eigene Art gefunden, Menschen zu bewegen: "Musik trägt die Essenz der menschlichen Seele in sich." Seit Jahren arbeitet sie am Projekt "Klänge der Hoffnung". Es ist ein integratives Projekt. Denn zum Ensemble gehören Geflüchtete, die musikalische und religiöse Einflüsse aus aller Welt einbringen. So mischen sich in den Konzerten persische, afghanische, arabische oder lateinamerikanische Musik mit Klassik. Unter den Musikerinnen und Musikern sind Katholiken, Protestanten und Baptisten genauso wie Jüdinnen oder Muslime.

Der polnische Katholizismus sei ihr schon in der Jugend zu eng geworden, sagt Karolina Trybala. Seit sie mit internationalen Musikern zusammenarbeite, habe sie Einsichten in verschiedene Glaubenswelten bekommen, die auch die Sicht auf den eigenen Glauben veränderten, erklärt sie.

Mit 16 kam KarolinaTrybala nach Deutschland, zunächst ohne die Sprache zu kennen. Nach dem Abitur in Düsseldorf studierte sie Germanistik, Slawistik und Philosophie in Dresden. 2005 begann sie, als Dolmetscherin und literarische Übersetzerin zu arbeiten. Zugleich studierte sie an der Hochschule für Musik und Theater, am Jazz Institut der Musikhochschule Katowice und an der Züricher Hochschule der Künste Jazz-Gesang und Musikpädagogik. Immer wieder dazu lernte sie bei Workshops und Studienreisen nach Kuba oder Afrika. Heute lebt und vermittelt sie zwischen den Kulturen. Mit verschiedenen Formationen und oftmals interkulturellen Projekten ist sie auf europäischen Bühnen unterwegs, gestaltet Konzerte, Salonabende, Workshops, Literaturprogramme und Ballnächte.