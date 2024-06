Einen Tag vor Abschluss des 103. Katholikentags wird eine Reihe von Bundespolitikerinnen bei dem katholischen Laientreffen erwartet. Unter anderem ist am Samstag ein Gespräch mit Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) geplant. Der Generalsekretär des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Marc Frings, will sich am Abend (18.30 Uhr) mit ihr über von Werten geleitete Außenpolitik unterhalten.