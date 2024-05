Der Bundeskanzler betonte das staatliche Gewaltmonopol zum Schutz der Meinungsfreiheit. "Wir müssen den öffentlichen Raum verteidigen, dass man an jeder Stelle in Deutschland seine Meinung sagen kann“, sagte Scholz. Niemand dürfe sich dabei bedroht fühlen, sagte er angesichts jüngster Anfeindungen und Attacken auf Politiker, Helferinnen und Helfern in Wahlkämpfen sowie ehrenamtlich Engagierte.