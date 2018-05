Für Aufbruch sorgt nicht nur das Zweite Vatikanische Konzil, das 1968 eine Anpassung der Kirche an die Zeit verspricht. Engagierte Laien treten in den Vordergrund, die auch eine Demokratisierung der Kirche wünschen. Zehn Jahre später bahnt sich eine Generationswechsel an. 1978 kommen so viele Jugendliche wie lange nicht zum Katholikentag in Essen, der zum Festival wird. Mittendrin ist Mutter Teresa, die im Freiburger Münster an einer Nachtwache teilnimmt. Bildrechte: ZDK, Bonn