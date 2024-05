Um Geschlechtergerechtigkeit soll es in einer Debatte in der Predigerkirche gehen. Denn noch immer verdienen Frauen in vielen Branchen nicht das gleiche Gehalt wie Männer. Auch Führungspositionen in Politik, Wirtschaft und in den Kirchen werden weiterhin mehrheitlich an Männer besetzt. Welche gesellschaftlichen Veränderungen sind notwendig, um diese Rollenmuster aufzubrechen und wie kann innerhalb der katholischen Kirche das Thema Geschlechtergerechtigkeit einen höheren Stellenwert erlangen?