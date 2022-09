Diesen Heiligen kommt besonders in Süddeutschland und Österreich eine gewichtige Rolle zu. Hier verehrt man 14 Nothelfer, die den Menschen bei Schutz gegen Unheil besonders zur Seite stehen und die in bestimmten Situationen um schnelle Hilfe, quasi "angerufen" werden. So wird die Heilige Barbara als Helferin gegen Blitz- und Feuersgefahr oder der heilige Georg als Helfer bei Kriegsgefahren, Fieber und Pest verehrt.