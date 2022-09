Unter Ökumene versteht man den Dialog der Christen unterschiedlicher Konfessionen und das Streben nach einer Einheit der Kirche. Der Begriff stammt vom griechischen Wort "oikoumene", was so viel bedeutet wie "die gesamte bewohnte Erde". Mit ihrem Bemühen um gegenseitiges Verständnis wollen die Kirchen weltweit untereinander Vorbehalte abbauen und Gemeinsamkeiten stärken.



In den Gemeinden ist das oft am einfachsten. So sehen an vielen Orten evangelische und katholische Christen keinen Hinderungsgrund, gemeinsam einen Gottesdienst zu feiern. Auf theologischer Ebene ist das schwieriger. Die Diskussion über Glaubensinhalte, Ämter, Sakramente und andere Fragen wird von Vertretern der einzelnen Konfessionen im "Ökumenischen Rat der Kirchen" geführt.



Neben der Ökumene als Dialog der christlichen Kirchen untereinander gibt es auch die interreligiöse Ökumene, also den Dialog zwischen Vertretern unterschiedlicher Religionen.