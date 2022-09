Seit etwa 900 Jahren verpflichten sich die katholischen Priester beim Empfang des Sakramentes der Priesterweihe zu einem Leben ohne Ehe, ohne Kinder und ohne Sex. Immer wieder wird diese Lebensform diskutiert. Anders als früher werden die Kritiker in den eigenen Reihen der katholischen Kirche heute nicht mehr direkt von oberster Stelle abgemahnt. Aber trotzdem will auch Papst Franziskus am Zölibat festhalten.