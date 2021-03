Nach der Vorstellung des Gutachtens zog Woelki erste personelle Konsequenzen. Mit sofortiger Wirkung entband er den Offizial Günter Assenmacher und Weihbischof Dominikus Schwaderlapp von ihren Aufgaben. Zudem kündigte Woelki an, das Gutachten noch heute nach Rom weiterzuleiten.

Über die Kritik am Aufarbeitungsprozess zeigte sich der Strafrechtler verwundert. Björn Gercke sagte, in Köln sei das erste Gutachten unter allen deutschen Bistümern in Auftrag gegeben worden, das konkrete Pflichtverletzungen von Geistlichen und Verantwortungsträgern aufarbeite und diese auch namentlich benenne. Insofern "wundert es ein wenig, dass man sich mit dem Vorwurf der Verschleppung gerade das Bistum Köln zur Zielscheibe macht."