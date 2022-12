24. Dezember 2022 | MDR im Ersten | 23:35 Uhr Live erleben: Katholische Christmette zum Heiligen Abend aus dem Freiberger Dom

Hauptinhalt

Weithin sichtbar erhebt sich St. Marien am Untermarkt in Freiberg. Der Dom ist eins der prächtigsten Gotteshäuser in Sachsen und heute Heimat der evangelischen Christinnen und Christen. Doch ebenso feiert die katholische Gemeinde dort Gottesdienst, auch die Christmette in der Heiligen Nacht. Das ist seit Jahren eine schöne Tradition in dem reich ausgestatteten Gotteshaus, das mit der Goldenen Pforte, der Tulpenkanzel und der Silbermann-Orgel bedeutende Kunstwerke beherbergt. Die katholische Christmette wird live in der ARD übertragen.