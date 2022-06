Die katholische Kirche in Deutschland hat im vergangenen Jahr mehr als eine halbe Million Mitglieder verloren. Zur Statistik für das Jahr 2021 erklärte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, am Montag, die Zahlen zeigten die "tiefgreifende Krise". Er sei "zutiefst erschüttert über die extrem hohe Zahl an Kirchenaustritten", die hauptsächlich für den Mitgliederschwund verantwortlich sei. Demnach traten rund 360.000 Menschen aus der katholischen Kirche aus, so viele wie noch nie: "Und zu diesen Zahlen müssen wir die Erkenntnis hinzulegen, dass mittlerweile nicht nur die Menschen austreten, die zu ihrer Pfarrei schon über einen längeren Zeitraum wenig oder sogar keinen Kontakt hatten, sondern es mehren sich Rückmeldungen, dass Menschen diesen Schritt gehen, die bisher in den Pfarreien sehr engagiert waren", fügte Bätzing hinzu.