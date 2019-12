Stichwort: Synodaler Weg - Wichtige Stationen und Ziele Eine Synode bezeichnet die Versammlung von Geistlichen und Laien. Ein Ziel ist es, nach dem

Missbrauchsskandal verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Wie bei einer Synode auch, hat der Synodale Weg einen beratenden Charakter. Das letzte Wort haben die Bischöfe.



Januar 2010: Der damalige Leiter des Canisius-Kollegs der Jesuiten in Berlin, Pater Klaus Mertes, stößt die Aufdeckung des Missbrauchsskandals in der deutschen Kirche an. Der Trierer Bischof Stephan Ackermann wird Sonderbeauftragter der Bischofskonferenz für Missbrauchsfälle.



September 2010: Erzbischof Robert Zollitsch schlägt bei der Vollversammlung der Bischöfe in Fulda einen "breiten Reflexionsprozess" von Bischöfen, Priestern und Laien vor.



Juli 2011: In Mannheim startet die Bischofskonferenz das erste von fünf Gesprächsforen mit rund 300 Teilnehmern.



September 2018: Bei der Herbstvollversammlung der Bischöfe werden die Ergebnisse der von den Bischöfen in Auftrag gegebenen Missbrauchsstudie vorgestellt. Demnach gibt es 3.677 Betroffene sexueller Übergriffe durch mindestens 1.670 Priester und Ordensleute, wie aus den ausgewerteten Akten von 1946 bis 2014 hervorgeht.



März 2019: Nach intensivem Ringen beschließen die Bischöfe einen "verbindlichen synodalen Weg".



Juni 2019: Erstmals in der jüngeren Geschichte wendet sich ein Papst in einem Brief an das "pilgernde Volk Gottes in Deutschland". In dem 19-seitigen Papier lobt er das Engagement und die Reformanstrengungen der deutschen Katholiken. Zugleich mahnt Franziskus die Einheit mit der Weltkirche an. Leitkriterium der Erneuerung müsse die Evangelisierung sein.



Juli 2019: Vertreter von Bischofskonferenz und Zentralkomitee der Katholiken (ZdK) stellen einen Fahrplan für den Reformdialog vor. Die Themen: Priesterliche Lebensform, Sexualmoral, Macht, Partizipation und Gewaltenteilung sowie Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche



September 2019: Vatikan-Behörden äußern sich kritisch. Der Päpstliche Rat für Gesetzestexte stellt u.a. infrage, inwiefern der Synodale Weg verbindliche Beschlüsse fällen kann.



November 2019: Nach den Bischöfen nimmt auch die Vollversammlung des ZdK die Satzung zum Synodalen Weg an. Damit hat der Reformprozess die letzte Hürde genommen.



(Quelle: KNA)