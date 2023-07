Als ihre Tochter im Sommer 2011 nach der Schule nicht nach Hause kommt, benachrichtigt Karin die Polizei. Es dauert bis zum nächsten Tag, bis aus ihrer Angst schreckliche Gewissheit wird. Ihre 7-jährige Tochter wird in einem nahe gelegenen Wald gefunden - missbraucht, gewürgt und dann ohnmächtig in einen Bach gelegt. Sie ertrinkt ...



Seitdem gibt es für Karin kein normales Leben mehr. Auch wenn sie es versucht, es gelingt nicht. Sie ist auch nach Jahren noch schwer traumatisiert durch das Gewaltverbrechen an ihrer einzigen Tochter. Wie kann sie weiterleben nach diesem fürchterlichen Verlust?