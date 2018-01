Kinder der Tundra

Das Meer ist vereist. Keine Menschenseele weit und breit ist zu sehen. Nur der Polarwind heult zwischen den riesigen Eisblöcken, den einsamen Wächtern der Nacht. Minus 40 Grad Celsius sind es im äußersten Nordosten Russland, dort, wo die Sonne verschwindet und der Frost in die Knochen kriecht. Eine menschenfeindliche Gegend. Und doch gibt es sie hier in der Tundra, am Rande Sibiriens. Elf Zeitzonen, zwei Kontinente und 10.000 km von Deutschland entfernt liegt das Stammesgebiet der Tschuktschen.

Robbenjäger und Rentierzüchter

Eduard mit seinem Hundeschlittengespann. Bildrechte: MDR/WDR/Maxim Tarasjugin Um vier Uhr morgens muss Eduard los. Zur Seerobbenjagd. Der 50-jährige Eskimo ist im Tschuktschenland geboren - im äußersten Nordosten Sibiriens. Eduard ist ein "Mensch des Wassers" wie alle Robbenjäger hier. Rentierzüchter dagegen sind "Menschen der Erde". Sie leben tief in der Tundra, in den verschneiten Schluchten der Tschuktschen-Halbinsel, zwischen dem Eismeer und dem Pazifik. Keine Eisenbahn führt dorthin und keine Straße. Nur Eduards Schlittenhunde kennen den Weg. Und einmal im Jahr bricht Eduard mit ihnen auf, um hundert Kilometer landeinwärts seinen Freund Kawas zu besuchen. Mit ihm will er die Beute teilen. Sechs Stunden braucht er für eine Strecke.

Eduard, Kawas und Lisa. Bildrechte: MDR/WDR/Maxim Tarasjugin Am "Berg des Alten Hirsches" lebt Kawas mit seiner Familie. Rentiere weiden rings um das einsame Nomadenzelt. Kawas ist Rentierzüchter und hütet eine große Herde. In seinem Wohnzelt, der "Jaranga", hat seine Frau Lisa das Sagen. Drinnen ist es schön warm. Geheizt wird mit dem Tran von Robbenfett. Der Tran bringt auch den Tee zum Kochen. Zu Ehren des Gastes wird ein Rentier geopfert.

Leben im Dorf

Zwei Töchter haben Lisa und Kawas. Doch die Kinder leben in der Stadt, um hier die Schule zu besuchen. Nur in den Sommerferien sehen die Eltern zwei Monate lang ihre Kinder. Auch Eduard und seine Frau Viktoria haben Kinder, 2 Mädchen und einen Jungen. Sie leben in Lorino, einer Siedlung mit etwas über tausend Einwohnern, gelegen an der Beringsee. Fast alle im Ort sind Tschuktschen. Früher waren viele im Pelzhandel beschäftigt. Doch bis auf die Jäger sind sie arbeitslos. Wodka ist noch immer ein großes Problem. Oft ist dann der russisch-orthodoxe Priester Serafim der einzige, der sich kümmert.

Ein kurzer Sommer

Neun Monate ist es Winter. Im Mai erwacht die Natur langsam. Doch erst im Juni bricht das Eis der Beringsee auf. Langsam zeigt die Tundra ihre Farbenpracht. Doch der Sommer dauert nur einen Monat. Mit dem "Fest des Kalbes" wird er verabschiedet. Zwei Rentiere, einen Bullen und eine Kuh, werden dafür eingefangen und mit einem besonderen Ritual geschlachtet. Ein Großteil des Fleisches wird im Permafrostboden haltbar aufbewahrt. Nichts kommt weg. Sogar Knochen und Hufe werden verarbeitet.

Unsere Kinder lernen: Richtig zubereitet schmeckt alles. Eine Tschuktschin

Eduard der Jäger, Kawas der Rentierzüchter und ihre Familien sind Kinder der Tundra. Und sie leben heute noch mit ihren eigenen Traditionen wie vor Hundert Jahren. Weder die Sowjetmacht noch ihr Sturz vermochten bisher die archaischen Sitten des kleinen Volks der Tschuktschen zu zerstören.

Ich bin als Jäger geboren. Ich werde als Jäger sterben. Anders kann ich mir mein Leben nicht vorstellen. Wie soll ich die Familie sonst ernähren, und was hätte ich sonst zu tun? Eduard

Mehr über die Tschuktschen Die Tschuktschen sind ein indigenes Volk, die traditionell von der Rentierzucht auf der Tschuktschen-Halbinsel im Autonomen Kreis der Tschuktschen leben. Sie nennen sich selbst Jlorawetlan, "Echte Menschen". Nur noch 8.000 Jlorawetlan gibt es hier, insgesamt gibt es ca. 15.000 Tschuktschen.



Im 17. Jahrhundert begann, einhergehend mit der russischen Kolonisation, die russisch-orthodoxe Christianisierung der Tschuktschen. In der Sowjetunion wurden die Tschuktschen ihrer Traditionen beraut. Sie mussten Russisch lernen, in festen Ortschaften siedeln, in staatlichen Betrieben arbeiten.



Heute folgen wieder einige Tschuktschen der Tradition des Schamanismus.