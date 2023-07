Egal, ob Busfahrer und Ärztinnen, Fotografen und Kassiererinnen: Für viele Berufstätige sind die üblichen Öffnungszeiten von Kitas nicht ausreichend. Deshalb entstehen, vom Bund finanziell gefördert, seit 2016 immer mehr 24-Stunden-Kitas in Deutschland. Dort können Kinder rund um die Uhr betreut werden, abends, nachts, am Wochenende.

In etwa 60 Einrichtungen in Deutschland ist eine 24-Studen-Betreuung derzeit möglich. So auch in der Hamburger Kita Neuer Mohnhof. Hier kommt bereits ein Kind regelmäßig über Nacht - und bald auch die kleine Ida. Denn ihre Eltern Merle und Jérôme sind Rettungs- bzw. Notfallsanitäter. Beide arbeiten im Schichtsystem. Bisher übernachtete Ida bei ihren Großeltern, wenn die Eltern gleichzeitig Nachschicht hatten. Doch Merle und Jérôme wollten unabhängig sein. Wie reagiert Ida auf die Nächte in der Kita? Und wie kommen ihre Eltern damit zurecht? Werden Merle und Jérôme weiterarbeiten können wie bisher?

Eine Herausforderung für alle

Montagmorgen, 5:30 Uhr in Hamburg. Ida ist elf Monate alt und muss aufstehen. Zeit für die Kita. Die Schicht ihrer Eltern beginnt 7 Uhr und dauert bis 19 Uhr abends. So lange wird Ida heute in der Kita betreut. "Man hat schon immer ein schlechtes Gewissen. Aber sie ist ja wirklich von der ersten Minute an so fröhlich und macht es einem leicht. Sie macht das wirklich gut mit", sagt Idas Mutter.

Erzieherin Melina putzt Ida in der 24-Stunden-Kita die Zähne. Bildrechte: MDR/NDR Idas Eltern arbeiten im Zwei-Schicht-System, entweder zwölf Stunden tagsüber oder zwölf Stunden nachts. Arbeitszeiten, die mit den Betreuungszeiten vieler Krippen und Kitas nicht vereinbar sind. In den meisten Einrichtungen werden Kinder nur werktags und tagsüber betreut. So ist es für in Schicht arbeitende Eltern tagtäglich eine neue Herausforderung, die Kinderbetreuung zu organisieren. Auch für Merle und Jérôme war das so. Deshalb besucht ihre Tochter Ida nun eine 24-Stunden-Kita, in der sie nun regelmäßig übernachten wird.

Bisher hat Ida bei den Großeltern geschlafen, wenn Merle und Jérôme gleichzeitig Nachtschicht hatten. Daher kennt es Ida, auswärts zu schlafen. Aber in der Kita? Für die kleine Familie ist das eine neue Situation. "Da müssen wir schauen, wie sie das mitmacht und wie auch wir das mitmachen", so Jérôme.

Vorwürfe und Gewissensbisse

Nun hoffen die Eltern, dass sich Ida auch an die Übernachtungen in der Kita gewöhnen wird. Denn beide wollen ihre Jobs nicht aufgeben, auch wenn sie sich immer wieder dafür rechtfertigen müssen, dass ihre Tochter in einer 24-Stunden-Kita betreut wird. "Das fängt mit Unverständnis an. Das finde ich ja noch in Ordnung, wenn das jemand nicht so ganz verstehen kann. Aber dann kommen auch wirklich Vorwürfe, dass wir Ida mit diesem 24-Stunden-Kita-Platz traumatisieren und für später auch Schäden bezüglich ihres sozialen Verhaltens verursachen würden", erzählt Merle. Dabei machen sie sich Gedanken, ob diese Art der Betreuung Auswirkungen auf ihr Kind haben könnte. Und mitunter haben sie auch ein schlechtes Gewissen.

Das Gefühl ist eigentlich nicht so schön. Man hat sie natürlich lieber bei sich. Aber wir kennen es nicht anders. Ida kennt es nicht anders. Wir haben das von Anfang an so gemacht. Sie macht das super mit. Und also machen wir das so lange, wie es funktioniert. Jérôme, Idas Papa

Wenn wir merken würden, dass es nicht mehr geht und Ida anfängt, darunter zu leiden würde, dann würden wir auch was verändern. Merle, Idas Mama