Für viele Eltern sind Kinder ein Geschenk. Frauen ernten oft Bedauern und Mitleid, wenn es mit den Nachwuchs nicht klappt. Kinderlosigkeit scheint ein Makel, der heute aber dank der Reproduktionsmedizin behoben werden kann. Doch es gibt Alternativen zu den traditionellen Lebensentwürfen. Eine davon ist ein Leben ohne Kinder. Wie gestalten Paare dann ihr Leben und wem widmen sie ihre Zeit und Kraft?

Eine bewusste Entscheidung

Thomas wusste schon vor der Partnerschaft, dass Julia keine Kinder haben will. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Thomas, Anfang 40, und Julia, Mitte 30, sind seit acht Jahren ein Paar. Kinder haben sie keine. Julia hat sich bewusst gegen Kinder entschieden. Auch in der Partnerschaft sind Kinder von Anfang an nie ein Thema. Beide haben sich bei der Arbeit in einem Leipziger Callcenter kennengelernt und 2015 geheiratet. Da weiß Thomas schon lange, dass sich Julia keine Kinder wünscht. Das hat sie in den Kantinengesprächen mit ihren Kolleginnen und Kollegen immer wieder klar gemacht. "Ich habe nie das Bedürfnis verspürt, Mutter zu werden", sagt sie.

Das Gefühl, Kinder haben zu wollen, kenne ich nicht. Julia

Auch für Thomas ist es eher eine Erleichterung zu wissen, dass seine Partnerin keine Kinder will. Kontakt zu Kindern haben sie dennoch, im Haus passen sie immer mal wieder auf den Nachwuchs ihrer Nachbarn auf.

Das Thema auf später verschoben

Martina und Thomas, beide über 50, haben sich erst vor zehn Jahren kennengelernt. Da finden sich beide schon zu alt, um Eltern zu werden. Es ist eine gemeinsame Entscheidung.

Wenn das Thema ernsthafter wird und man anfängt, über Heirat zu sprechen, dann fängt man auch an, darüber nachzudenken, wie alt man ist. Und wir haben dann für uns die Entscheidung getroffen, dass das keinen Sinn macht. Thomas

Martina und Thomas wollten keine "alten" Eltern sein. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Thomas war schon einmal verheiratet, doch gemeinsamer Nachwuchs wollte sich nicht einstellen. Heute ist der Betriebswirt darüber erleichtert, denn ein Kind aus dieser Ehe hätte ihn nur am Wochenende gesehen.



Dass Martina einmal keine Kinder haben würde, steht nicht von Anfang an fest. Sie ist Fotografin und hat früher viele Jahre im Ausland gearbeitet. Eine aufregende Zeit, in der sie sich nicht mit dem Thema Kinder befasst. Das verschiebt sie auf später. Die Wissenschaft hat dafür sogar den Begriff Aufschieberin.

Ich wollte die Welt sehen. Ich wollte nicht mein ganzes Leben am gleichen Ort sein, sondern mich beweisen. Martina

Regelmäßig erntet Martina für ihre Kinderlosigkeit bedauernde Kommentare. Das ärgert sie, denn ein Leben ohne Kinder ist für sie und ihren Mann weder sinnlos noch leer.

Aus Gründen der Vernunft kein Nachwuchs

Jutta und Peter sind beide über 70 und feiern in diesem Jahr ihren 50. Hochzeitstag. Das Paar lebt in einem kleinen Ort in der Nähe von Dresden, in einem kleinen Häuschen mit großem Garten, aber ohne Kinder und Enkel.

Durch eine Erbkrankheit kinderlos: Jutta und Peter Lätsch. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Als junge Eheleute wollen sie schon eine Familie gründen, denn Kinder gehören für beide zum Leben dazu. Doch eine schwerwiegende Erbkrankheit zwingt Peter, auf Kinder zu verzichten. Solch eine Diagnose braucht seine Zeit, sie zu verarbeiten. "Man kann keiner Frau zumuten, auf Kinder zu verzichten, wenn sie es nicht freiwillig macht", weiß Peter. Aber seine Frau blieb. Nach einem Jahr Trauerarbeit steht für das Paar fest, dass sie kein Kind adoptieren, sondern ihrem Leben anders einen Sinn geben wollen.