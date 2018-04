Myriam Wijlens Bildrechte: Pressestelle Bistum Erfurt

Papst Franziskus hat Kardinal Sean O'Malley aus Boston an der Spitze der päpstlichen Kinderschutzkommission bestätigt. Zugleich berief das Kirchenoberhaupt neun neue Mitglieder in das Gremium, das nun aus insgesamt 16 Personen besteht. Unter ihnen ist auch die Erfurter Kirchenrechtlerin Myriam Wijlens. Die aus den Niederlanden stammende Wijlens lehrt seit 2005 an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Hochschule und beschäftigt sich unter anderem mit dem Thema Kindesmissbrauch.

Erfahrene Expertin

Wijlens wurde erstmals während ihrer Studienzeit in Kanada mit dem Thema sexueller Missbrauch von Minderjährigen in der Kirche konfrontiert. In den Niederlanden war sie Anfang der 1990er-Jahre an der Errichtung einer kirchlichen Anlaufstelle sowie Abfassung von Normen zum Vorgehen auf Beschuldigungen beteiligt. Seit 2002 hat Myriam Wijlens im Auftrag von mehreren Bischöfen in Deutschland die sogenannte Voruntersuchung im kirchlichen Strafverfahren durchgeführt. Ihr Engagement findet auch Niederschlag in ihrer Lehre und Forschung an der Universität Erfurt. Seit vielen Jahren bietet sie Lehrveranstaltungen zu den Themen "Kindeswohlgefährdung" und "Sexueller Missbrauch in Institutionen" an.

Jünger und internationaler

Insgesamt ist die neue päpstliche Kommission jünger - was auch ihr Wissen um die digitale Welt verbessert - und internationaler. So sind erstmals Indien und der portugiesische Sprachraum vertreten. Mit dabei auch der Leiter des italienischen Kindernotrufs "Telefono Azzurro", Ernesto Caffo, und der Kinderrechtsexperte des UN-Menschenrechtskommissariats, Benyam Dawit Mezmur aus Äthiopien.

Neu ernannt wurden außerdem der Missbrauchsbeauftragte der katholischen Kirche in Australien, Neville John Owen, der Gründer des Drogenentzugszentrums Fazenda da Esperanca in Brasilien, Nelson Giovanelli Rosendo, sowie Teresa Kettelkamp, frühere Direktorin des Kinderschutzbüros der US-Bischofskonferenz.

