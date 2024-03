Vor den Wahlen in Thüringen und Sachsen Was bringen Appelle der Kirchen gegen die AfD?

15. März 2024, 13:00 Uhr

Sechs ostdeutsche katholische Bischöfe hatten im Januar den Anfang gemacht. Es folgte die Deutsche Bischofskonferenz und schließlich meldete sich die amtierende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) zu Wort mit einem Appell, nicht die AfD zu wählen. Doch die Partei steht bei Umfragen in Sachsen und Thüringen weiterhin hoch im Kurs. Was also bringen die Appelle der Kirchen?