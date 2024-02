Nach dem Aufruf Ostdeutscher Bischöfe Wie umgehen mit AfD-Mitgliedern in den Kirchengemeinden?

16. Februar 2024, 04:00 Uhr

Zu Beginn des Superwahljahres hatten sechs katholische Bischöfe in einem offenen Brief dazu aufgerufen, nicht für die AfD zu stimmen, u.a. die Bischöfe von Magdeburg, Erfurt, Dresden-Meißen und Görlitz - in jenen Regionen also, in denen die AfD besonders stark ist. Der Appell der Bischöfe wirkte wie eine starke Positionierung der Institution Kirche. Doch wie soll man mit AfD-Anhängern, Mitgliedern und Funktionären umgehen, die selbst Teil christlicher Gemeinschaften sind?