Trotzdem geht Mara Klein den Synodalen Weg. In dem Gremium ist er*sie die einzige diverse Person: "Es ist ein konstantes sich-nicht-richtig-fühlen. Gerade in einer Stuktur wie der katholischen Kirche, die ohnenhin sexistisch und frauenfeindlich aufgebaut ist."

Sich als Jungmitglied am Synodalen Weg zu beteiligen, ist für Mara Klein der einzige Weg, in der katholischen Kirche zu bleiben. Das Ziel: Die Kirche als sicherer Ort für alle Menschen. "Würde ich mich nicht für Reformen einsetzen, könnte ich es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, eine Struktur zu unterstützen, die Menschen Gewalt zufügt."

Dabei hadert Mara Klein vor allem mit der Aufarbeitung des Missbrauchskandals und fordert, Erneuerungsprozesse nicht mit Grundsatzfragen zu blockieren: "Es macht mich wütend zu sehen, dass immer noch diskutiert wird, was gewollt ist oder nicht. Ob beispielsweise die katholische Kirche zu evangelisch wird ist eine Frage, die Reformen nicht verhindern darf."

Anna-Nicole Heinrich ist ebenfalls 25 Jahre alt. Mit Mara Klein teilt sie den Willen, ihre Kirche zu verändern und die besondere Rolle darin. Sie ist die bislang jüngste Präses in der Geschichte der Synode der Evangelischen Kirche Deutschland (EKD). Ihre Position empfindet sie als Chance: "Es ist entlastend, anders als alle zu sein, die das Amt vor mir ausgefüllt haben."

Ihr Ziel ist, Diskussionen anzuregen und Menschen zusammen zu bringen. Dafür reist sie viel, auch, weil sie mit ihrem Ehemann in einer Wohngemeinschaft in Regensburg lebt, ihr EKD-Büro aber in Hannover liegt.