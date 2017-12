Kein Zweifel, 2017 war dominiert von der Erinnerung an die Ereignisse von vor 500 Jahren: Luthers Veröffentlichung der 95 Thesen in Wittenberg! Zehn Jahre wurde auf diesen Höhepunkt hingearbeitet. Möglicherweise war der lange Anlauf aber auch schuld an einer gewissen Ernüchterung: Als der Reformationstag 2017 schließlich eingeläutet wurde, schien bereits alles gesagt, geschrieben, bedacht. Mancher Aktive wirkte eher müde als euphorisiert. Kein Wunder: Da gab es im Mai den Kirchentag in Berlin und parallel sechs Kirchentage in acht Städten, sechzehn Sommerwochen lang eine Weltausstellung, vier Nationale Sonderausstellungen und tausende Veranstaltungen landauf, landab. Dass die Besucherzahlen an manchen Orten deutlich unter den Erwartungen blieben, dass erheblich weniger Eintrittskarten verkauft wurden als erhofft, trug zur verhaltenen Stimmung am Ende des Jubeljahres bei.