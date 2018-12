Mehr als vierzig Prozent der Christen in Deutschland leben in einer Ehe mit einem Partner aus einer anderen Konfession. Im Frühjahr sah es für eine Weile so aus, als ob es für diese Paare ökumenisch voranginge. Mit Zwei-Drittel-Mehrheit hatten sich die katholischen Bischöfe auf eine pastorale Handreichung geeinigt. Sie beschrieb, unter welchen Voraussetzungen evangelische Christen gemeinsam mit ihrem katholischen Ehepartner zur Kommunion gehen dürfen. Vielerorts wird das bereits praktiziert und auch akzeptiert, aber es geschieht quasi in einer theologischen Grauzone.