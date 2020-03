Indessen wenden sich Liturgiewissenschaftler dagegen, dass Priester die Eucharistie alleine feiern. Die Reaktionen der christlichen Kirchen "auf diese schwierige und in vielerlei Hinsicht unübersichtliche Situation" seien teilweise "von großer Sorge, von Ängsten und Unsicherheiten geprägt", schreiben Benedikt Kranemann, Albert Gerhards sowie Stephan Winter in einem Gastbeitrag für das Portal katholisch.de.. Allerdings entsprächen "Geistermessen" nicht dem heutigen Verständnis von Liturgie. Gemeinsam mit staatlichen Stellen müssten die Kirchen außerdem dringend klären, wie auch die rituelle Zuwendung zu Bedürftigen, Kranken und Sterbenden weiterhin zu gewährleisten sei.



Im Hinblick auf den Gottesdienst seien "alle, die im gemeinsamen Priestertum der Taufe verbunden sind, gefordert, nach Möglichkeiten zu suchen, sich in verantwortlicher Weise in Formen des gemeinsamen Hörens auf das Wort Gottes und des Gebets zu verbinden". Kranemann, Gerhards und Winter appellierten, "spirituelle Potenziale" in Familien, Freundeskreisen und Sozialen Netzwerken zu wecken und zu fördern sowie die digitalen Medien kreativ einzusetzen. Im besten Fall könnte die Krise "schlummernde Charismen und Gaben entdecken und aktivieren". Bilder von Menschen in Italien, die auf Balkonen singen und musizieren, hätten "durchaus prophetischen Charakter".