Pro und Kontra Ukraine-Konflikt: Die Haltung der Kirchen zu Waffenlieferungen

Hauptinhalt

Der Konflikt an der russisch-ukrainischen Grenze scheint weiter zu eskalieren. Truppenbewegungen, Militärmanöver, Waffenlieferungen drehen an der Eskalationsspirale. Welche Rolle sollte in diesem Konflikt Deutschland einnehmen? Michael Hollenbach hat mit christlichen Friedensethikern gesprochen und ist auf unterschiedliche Antworten gestoßen