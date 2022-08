Florian Beck, Mitte Zwanzig, wurde evangelisch erzogen und hat in seiner Kindheit und Jugend überwiegend positive Erfahrungen mit der Kirche gemacht. Nach seinem ersten Studium in Jena ging er für einen Freiwilligendienst in ein katholisches Hospiz nach Israel. Dort geriet sein Bild der Kirche ins Wanken, denn er wohnte mit jungen evangelikalen Christen zusammen. Sie wollten, schildert Florian Beck, ihm und seinen Kollegen vorschreiben, wie sie zu leben hätten und was daran Sünde sei: "Wir fanden das absurd und haben es nicht ernst genommen. Aber mich hat damals sehr abgeschreckt, dass sich jemand so sehr radikalisieren kann."