Erneut haben die katholische und die evangelische Kirche in Deutschland Mitglieder im sechsstelligen Bereich verloren. Die katholische Kirche verlor Im vergangenen Jahr 321.611 Mitglieder, wie die Deutsche Bischofskonferenz in Bonn mitteilte. Demnach zählt die katholische Kirche in Deutschland aktuell rund 19,8 Millionen Mitglieder - und liegt mit diesem Wert unter der 20-Millionen-Marke. Damit bilden in Deutschland Katholiken 23,7 Prozent der Gesamtbevölkerung.

Im selben Zeitraum verließen 345.000 Protestanten die Kirche, so die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) . Demnach gehörten 2024 insgesamt knapp 18 Millionen Menschen einer der 20 evangelischen Landeskirchen in Deutschland an. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung ist damit 21,5 Prozent.