Thomaskirche Leipzig Leipziger Gloriosa läutet wieder am Pfingstsonntag

Die älteste Glocke der Thomaskirche in Leipzig - die Gloriosa aus dem Jahr 1477 - wird nach einem halben Jahr Pause am Pfingstsonntag wieder läuten. Der erste Teil der Restaurierung des historischen Geläuts sei abgeschlossen, teilte der Förderverein Thomaskirche - Bach e.V. am Mittwoch mit.