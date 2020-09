Auch zur Zeit der deutschen Teilung haben die evangelischen und katholischen Gemeinden in Ost und West intensiv Austausch gepflegt. Zu diesem Schluss kommt die Tübinger Pfarrerin Karoline Rittberger-Klas, die sich intensiv mit dem Thema beschäftigt hat: "In den Anfängen stand die materielle Hilfe im Vordergrund. Bereits 1949 schickten Familien aus dem Westen Päckchen in den Osten. Oder man half, dass ein örtlicher Pfarrer motorisiert wurde, damit er seine Gemeindemitglieder besser erreichte. Das konnte erstmal nur auf dieser privaten Basis laufen, denn diese Hilfen geschäftsmäßig zu organisieren, das war nicht erlaubt. So entstand aber zugleich ein Netzwerk zwischen Menschen, die sich über ihre Alltagssorgen, aber auch ihren christlichen Glauben austauschen konnten."

Materieller und geistiger Austausch

Dass so ein materielles Gefälle für Spannungen zwischen Gebenden und Nehmenden sorgen kann, das hat Rittberger-Klas ebenfalls festgestellt. Allerdings müsse man sehen, dass die Kirchenpartner im Westen durchaus profitierten, weil Christinnen und Christen aus der DDR ihnen ihre Erfahrungen von Gemeinschaft und Zusammenhalt in der Diaspora vermittelten.

Es gab ein Fenster in den Westen. Das hat Dinge in Frage gestellt und in Bewegung gebracht. Es bedeutete einen bestimmten Rückhalt und auch eine wichtige Grundlage für die Veränderungen seit den 1980ern. Karoline Rittberger-Klas Tübinger Pfarrerin

In den 1960er-Jahren verbesserte sich die Versorgungslage im Osten, der Mauberbau schränkte den Austausch gravierend ein, wie Rittberger-Klas weiter erklärt. Erst in den 1970er-Jahren sei es dann mit Willy Brandts neuer Ostpolitik, die auf "Wandel durch Annäherung" zielte, auch bei den Kirchenpartnerschaften zu einem Revival gekommen, wenngleich unter neuen Vorzeichen: "Anfangs hieß es: 'Wir sind ein Land, wir gehören zusammen.' Nun entwickelte man eher eine Neugier auf den Anderen, tauschte sich aus, was es bedeutete, unter diesen jeweils anderen Bedingungen Christin oder Christ zu sein." Christ zu sein und den NVA-Dienst zu verweigern, habe in der DDR bedeutet, nicht studieren zu dürfen oder als Gemeinde, nicht genug Mittel zu haben, eine Kirche zu renovieren.



Von den Partnerinnen und Partner im Westen, die ihren Glauben frei leben konnten, habe man wohl gerade deswegen wissen wollen: "Wie schafft ihr es, mehr als schmückendes Beiwerk in der Gesellschaft zu sein." Auf Foren vor allem in Ost-Berlin habe man sich dazu ausgetauscht. In den 1980er-Jahren sei auch West-Besuch in den Ost-Gemeinden möglich geworden.

Grenzüberschreitende Gemeinschaft der Glaubenden