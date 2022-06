Kohleausstieg: Energie-Arbeiter fühlen sich von Kirche allein gelassen

Pfarrer Michel: Zukunftsvertrauen aufbauen

Die Niederlausitz trägt die Narben des Kohleabbaus von Jahrzehnten. Nun wird die ganze Region vom nahenden Ende der Kohle aufgewühlt. Pfarrer Jörg Michel erlebt diesen Umbruch seit Jahren mit: "Mein Vater war als Ingenieur tätig bei der Erschließung der ganzen Tagebaue in der Region. Auch die beiden älteren Brüder waren in der Kohle tätig und sind bei der Stilllegung der Grube Berzdorf unter die Räder gekommen. Das war schon heftig." Auch deshalb versteht der Hoyerswerdaer Pfarrer die Ängste der Menschen vor dem Strukturwandel. Für die Kirche sieht er dabei eine große Aufgabe: "Ich würde die Kirchgemeinde als einen Rahmen verstehen, in dem Angst geäußert werden kann, und wo man auch wieder Vertrauen aufbaut. Es geht dabei um ein grundsätzliches Vertrauen, dass man sich bei allen Veränderungen bewahrt und begleitet fühlt und auch eine Zukunft erwartet werden kann – und nicht nur ein schwarzes Loch."

Lausitz-Kirchentag: Suche nach einer neuen Identität

Das will auch der Lausitz-Kirchentag, bei dem sich vom 24. bis 26. Juni tausende Christinnen und Christen in Görlitz treffen. Pfarrer Jörg Michel hat an seinem Programm mitgearbeitet. Er will nach einer neuen Identität für die Lausitz suchen, jenseits der Kohle. Und er will den Blick weiten über die Lausitz hinaus: "Wenn ich weiß, dass das Verfeuern von Kohle weltweit Auswirkungen hat, muss ich auch an die denken, die unter dem CO2-Ausstoß leiden. Die Solidarität sollte auch an die gerichtet sein, die schon jetzt mit den Konsequenzen leben müssen."

Auch Betriebsrat Andreas Rösel im Kraftwerk Schwarze Pumpe weiß um das CO2 in den Wolken über den Kühltürmen und seine Folgen. Die Schöpfung und die Klimarettung stehen für ihn in Zusammenhang: "Mir ist vollkommen klar, dass die Kohle Narben in der Umwelt hinterlässt. Wenn man da eine andere Lösung hätte, wäre mir das lieber." Doch jetzt sollen wegen des Ukraine-Kriegs wieder Kohlekraftwerke aktiviert werden – und selbst in der Lausitz werden Fachkräfte knapp.