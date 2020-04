Die räumliche Begrenztheit spürt Schwester Clara jeden Tag – immer morgens, wenn die Äbtissin des Klarissenklosters in Bautzen zur Pforte geht und aufschließt. Bewusst hat sie sich für ein Leben, das zu strenger Klausur verpflichtet, entschieden.

Derzeit leben im Kloster sieben Ordensschwestern der Heiligen Clara in Klausur. Bildrechte: dpa Die sieben Nonnen des Konvents leben nach dem Vorbild der Heiligen Klara von Assisi, einer Ordensfrau im 13. Jahrhundert. Deren Grundsätze waren Armut, Gehorsam und Ehelosigkeit. Mit Blick auf ihren geregelten Alltag erklärt sie: "Wir wissen, wann wir zum Beten zusammenkommen, wir wissen, wann die Eucharistiefeier ist, wir wissen auch, wann wir uns treffen zur Rekreation, also zum gemeinsamen Erholen, zu Tisch." So habe jede Raum und Zeit auch für sich, sagt sie: "Das hilft schon sehr, man muss nicht dauernd Entscheidungen neu treffen und verhandeln. Man kann dann, wenn man sich begegnet, gut miteinander reden." Zu einer klaren Tagesstruktur, dazu kann Schwester Clara angesichts der kollektiven Quarantäne im Land nur raten.

Dennoch bleiben Konflikte innerhalb der Klostergemeinschaft nicht aus. Die Klarissen haben daher im Konvent Kommunikationskurse durchgeführt, um Meinungsverschiedenheiten, Streit oder gar Aggressionen angemessen begegnen können: "Wir haben gelernt, Konflikte durchzustehen, aber auch uns mehr zu lieben, die Andere mehr anzunehmen. Auch da, wo sie einfach ihr Eck abhat." Schwester Clara meint, sie habe gelernt, dass man in erster Linie nicht die Andere verändern könne, sondern sich selbst. Das, was an der Anderen nicht veränderlich sei, gelte es zu tolerieren und sie trotzdem anzunehmen.

Und noch eine Regel ist wichtig für das Zusammenleben im Kloster. Jetzt mitten in der Corona-Krise rückt sie auch in unserem Alltag gerade neu in den Fokus der Debatte. Schwester Christiane Hansen, Priorin im Kloster St. Marien zu Helfta in Eisleben, sagt: "Grundsätzlich ist es von der alten monastischen Tradition her so, dass die Jüngeren die Älteren ehren sollen. Das ist etwas, was heutzutage nicht so in ist. Und die Älteren sollen die Jüngeren lieben." Im Umgang miteinander macht für sie vor allem der Ton die Musik. Schon in einer alten Mönchsregel sei außerdem festgehalten: "Man kann dem Boss widersprechen, aber mit Demut, und es heißt darin auch ausdrücklich: Der Herr kann auch einem Jüngeren offenbaren, was das Bessere ist."

Priorin Christiane Hansen (l.) mit Nonne Klara Maria Hellmuth im Kloster Helfta Bildrechte: dpa Lebenshilfe in Zeiten der Corona-Krise kann die "Regel des Heiligen Benedikt" bieten, so wie sie auch den Zisterzienserinnen von Helfta als Richtschnur dient. Hilfreich erscheint Schwester Christiane die Culpa – das Eingestehen von Fehlern – was, wie die Priorin meint, etwas aus der Mode gekommen ist, selbst in Klöstern: "Wenn wir hier Culpa halten, dann sage ich immer als Grundsatz: 'Wir unterstellen uns gegenseitig einen guten Willen. Es wird nichts erklärt, sondern man sagt in aller Kürze: Ich habe dies und jenes getan und bitte dafür um Verzeihung'."

Jeder in der Gemeinschaft sollte an sich arbeiten, damit das Zusammenleben gelingen kann, aber auch, um mit sich selbst ins Reine zu kommen und sich selbst auszuhalten, sagt Schwester Christiane Hansen. Auch wenn das nicht immer der bequemste Weg sei: "Wenn Sie bereit sind, diesen Weg zu gehen, können Sie auch ganz anders in sich hineinhorchen, was Sie sind und was Sie wollen. Keiner möchte fremdbestimmt werden, jeder möchte sich selbst leben. Die Möglichkeit, diese Stille im Inneren allmählich wachsen lassen zu können, dass ich das Gefühl habe, jetzt bin ich ganz ich, das ist natürlich sehr heilsam."

Schwestern und Novizinnen in Weiß während eines Gebets in der Klosterkirche St. Marien zu Helfta Bildrechte: dpa Insofern sollte man die verordnete Quarantäne auch als Chance begreifen und sich beispielsweise jenen Dingen zu widmen, die im Alltags oftmals auf der Strecke bleiben, und seien es existenzielle Fragen, wie Schwester Clara von den Klarissen in Bautzen anführt. "Wir sind ja auch mit unserer Sterblichkeit stärker konfrontiert. Also denken wir mehr darüber nach, worauf es ankommt im Leben: Was ist mir wichtig, welche Beziehungen sind mir wichtig? Manch einer fängt vielleicht wieder an zu beten. Da sind auch Chancen eigentlich."