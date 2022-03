Reinhard Flogaus: Der Patriarch wendet sich nicht gegen die offizielle politische Linie Putins. Die Begründung des Krieges mit westlichen "Pseudo-Werten" und das Thema Homosexualität stammt aus der Rede Putins vom 22. Februar, dem ersten Kriegstag. Putin sprach darin von "Entartung und einer Zerstörung der traditionellen russischen Werte". Man kann sich fragen, warum der Patriarch womöglich wider besseren Wissens so treu an der Linie Putins festhält. Es ist denkbar, dass er sich in Abhängigkeit von der politischen Macht wähnt und deswegen nicht bereit ist, sich offiziell von dem Krieg zu distanzieren.

Man ist auch dazu übergegangen, den Patriarchen nicht mehr in der Liturgie zu erwähnen. In der Ukraine hat inzwischen der für Westeuropa zuständige russische Metropolit den Patriarchen Kyrill in einem offenen Brief für seine Kriegs-Rechtfertigung kritisiert. Er hat Kyrill zwar seine Loyalität als Kirchenoberhaupt versichert, aber doch offene Kritik geäußert. Insofern gibt es Widerstand.