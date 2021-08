Beginn der Reha-Maßnahmen Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Kristina entschließt sich zu einem ersten Fernsehinterview nach dem Unfall. Allerdings nur mit Stephanie. So entsteht die gemeinsame Idee, ihren Weg in das neue Leben mit Rollstuhl filmisch zu begleiten. Die Kamera ist gleich zu Beginn der Reha mit dabei - auch in sehr schwierigen Momenten.



Ein Jahr lang sind die Autoren Stephanie Müller-Spirra und Florian Weichert an der Seite der Thüringerin auf ihrem Weg zurück in den Alltag - insbesondere beim Erfüllen einer ganz persönlichen "Bucket List". Auf der stehen Dinge, die man noch nie zuvor gemacht hat.