Debatte Ein Update für das "Vaterunser"?

Der Papst hat eine andere Übersetzung des "Vaterunser" vorgeschlagen. Konkret geht es um die Gebets-Zeile: "…und führe uns nicht in Versuchung". Er meint, dass es nicht Gott sei, der die Menschen in Versuchung stürze, sondern Satan. Das sehen auch einige evangelische und katholische Christen in Deutschland so. Michael Hollenbach berichtet.