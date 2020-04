An der Südwand die Namensgeber des Domes, Johannes der Evangelist und Bischof Donatus. Johannes zeigt auf das aufgeschlagene Evangelium: "Im Anfang war das Wort…" ist da zu lesen. Donatus blickt dagegen in Richtung des Chorgestühls der Domherren – in Richtung der Gemeinde. Mit ernsten Blick und erhobenen Hand mahnt er bis heute ganz im Sinne der Worte des Hebräerbriefes: "Wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun." Bildrechte: Saskia Barthel/MDR