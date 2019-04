Die drei Kandidaten: Friedrich Kramer (links), Ulrike Weyer und Karsten Müller Bildrechte: privat

Wer soll künftig an der Spitze der 700.000 Mitglieder starken Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland stehen? Der 31-köpfige Findungsausschuss, der die Bewerber ansprach, hat sich schließlich für drei Kandidaten mit ostdeutschem Hintergrund entschieden.

Friedrich Kramer etwa, der Direktor der Evangelischen Akademie in Sachsen-Anhalt, ist an seinem heutigen Dienstort Wittenberg aufgewachsen. Nach dem Theologiestudium in Berlin war er dann in der Jugendarbeit und als Studentenpfarrer in Halle tätig. Als Akademiedirektor ist Kramer heute zugleich Studienleiter für Theologie und Politik. Der 54-Jährige, der als Markenzeichen stets eine Fliege trägt, gilt als kommunikativer und kreativer Intellektueller, der die gesellschaftlichen Debatten im Land genau verfolgt und erfolgreich in die Akademiearbeit einbringt. Zudem werden ihm gute Verbindungen zur Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) nachgesagt, in der sich alle Landeskirchen zusammengeschlossen haben. Kramer ist verheiratet und hat zwei Töchter.

Auch Mitbewerber Karsten Müller stammt aus Sachsen-Anhalt. Der Pfarrer, der heute zwei Gemeinden im Süden von Halle/Saale leitet, wurde in Merseburg geboren. Nach dem Studium in Naumburg arbeitete der heute 53-Jährige in Jerichow im Kirchenkreis Stendal und war anschließend in der Gemeindeentwicklung tätig. Von daher kennt er die Bedürfnisse und Nöte kirchlicher Mitarbeiter, der Pfarrer ebenso wie der Ehrenamtlichen. Müller gilt als Teamworker und guter Netzwerker, verbindlich und kommunikativ versiert – ein disziplinierter Arbeiter an der Basis, der sich nicht scheut, auch einmal hemdsärmlig aufzutreten. In erster Ehe verwitwet, lebt der Vater dreier Kinder heute mit einer Partnerin zusammen.

Ulrike Weyer ist mit 45 Jahren nicht nur die jüngste Bischofskandidatin, sondern auch die einzige, die nicht aus der mitteldeutschen, sondern der benachbarten sächsischen Landeskirche kommt. Die gebürtige Dresdnerin ist Superintendentin in Plauen im Vogtland, einer Region, die als kirchlich konservativ gilt. Von der Superintendentin heißt es, sie habe sich nicht nur schnell in diese besondere Situation hineingedacht, sondern sich auch darin bewährt. Die Theologin wird als ruhig, besonnen beschrieben, als eine gute Seelsorgerin, die aufmerksam zuhöre. Zugleich setze sie Entscheidungen konsequent um. Ebenso wie ihr Mitbewerber Müller konnte sie Erfahrungen mit der Kirche im ländlichen Raum sammeln. Denn vor ihrer Zeit in Plauen war die verheiratete Mutter eines Sohnes als Pfarrerin in Sornzig im Kirchenkreis Leisnig-Oschatz tätig.