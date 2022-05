Wenn Nicol Speer zur Andacht läutet, hängt die Glocke im Kirchenwäldchen auch an einem Baum. Das Ganze ist ein Experiment. Es gehört zu den "Erprobungsräumen" der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. Es soll Menschen erreichen, die sonst kaum in eine Kirche gehen, sagt Nicol Speer: "Wir merken hier, dass Menschen, die vorbeigehen, während eine Andacht stattfindet, ganz inspiriert stehen bleiben und dann auch bereichert weitergehen. Das ist in einem Kirchengebäude so nicht möglich."