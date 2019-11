Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Sachsens zurückgetretener evangelischer Landesbischof Carsten Rentzing ist am Freitag in Dresden in einem Gottesdienst aus dem Amt verabschiedet worden. Die Entpflichtung übernahm der Leitende Bischof der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschland, der hannoversche Landesbischof Ralf Meister. Der Gottesdienst war der Auftakt der Herbsttagung der Synode der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens (EVLKS), die sich auch mit dem Rücktritt Rentzings beschäftigen will.

Mehr Engagament gefordert

In seiner Predigt rief Meister zum Engagement der Christen gegen Missstände in der Welt auf. „Dass sich das meiste schon irgendwie von selbst zum Guten regeln wird, ist eine Illusion“, so der niedersächsische Landesbischof. Die Welt dürfe sich nicht selbst überlassen werden. Seine Predigt spielte auch in einigen Sätzen auf die Situation der sächsischen Landeskirche an:

Petitionen über Personen sind gnadenloses Gift. Landesbischof Ralf Meister

Einzelne Gottesdienstbesucher applaudierten daraufhin.

"Rede nicht aus dem Schock heraus, rede aus der Stille“

Unmittelbar im Anschluss an den Gottesdienst gab Rentzing eine Erklärung ab. Rentzing distanzierte sich von früheren Texten, beklagte aber auch einen respektlosen Umgang mit seiner Person. Zu den als antidemokratisch eingeschätzten Schriften von vor mehr als 25 Jahren sagte er:

Jeder nationale Geist, der sich selbst erhebt, der andere abwertet, widerspricht dem Geiste meines Herrn Jesus Christus.

Er habe über die Texte aus seiner Studentenzeit nie erzählt, weil er das Alte als vergangen angesehen habe. Zugleich räumte er ein, dass seine damaligen, schriftlich dargelegten Gedanken antidemokratisch waren. Er habe aber nicht zerstören, sondern verbessern wollen.

Seine Rücktritts-Entscheidung habe er allein getroffen und sei von niemandem gezwungen worden, "eher das Gegenteil sei der Fall gewesen". Er wollte seiner Kirche weitere Diskussionen um seine Person ersparen.