Normalerweise bereitet sich die Sopranistin Susanne Haupt auf einen Konzertmarathon aus Weihnachtsoratorien vor. Doch dieses Jahr hat sie fast keine Engagements. Das Publikum fehlt ihr:

Ich möchte bei meinem Gegenüber eine Emotion, eine Reaktion, eine Gemütsbewegung hervorrufen. Ich möchte jemanden berühren. Und das läuft gerade ins Leere. Susanne Haupt Sopranistin

Nur halb so viele Einnahmen

Nicht auftreten zu können ist auch ein finanzielles Problem. Glücklicherweise hat die 47-Jährige schon immer mehrere Standbeine. Nebenbei gibt sie Stimmbildung und Gesangsunterricht. Durch die Corona-Pandemie fällt ungefähr die Hälfte ihrer sonstigen Einnahmen weg. "Also uns wird für Weihnachten ein großer Teil fehlen. Ich habe meinen Jungs schon gesagt, dass es dieses Jahr nur gestrickte Socken gibt."

Ohne Zweitjobs arbeitet Andreas Schmidt. Der Kontrabassist hat in diesem Jahr drei Viertel seiner Aufträge verloren. Die Probe für den Gottesdienst am Ewigkeitssonntag in der Quedlinburger Nikolaikirche ist einer seiner wenigen Termine: "Das ist eine komische Leere, die kann ich kaum beschreiben. Man hängt irgendwie in der Luft. Aber in welcher Luft?" Um wirtschaftlich über die Runden zu kommen, lebt der 59-Jährige so sparsam wie möglich. Und er hat etwas Überbrückungshilfe bekommen.

"Brauchen musikalische Veranstaltungen“

Kantor Markus Kaufmann weiß um die Situation seiner freien Kirchenmusiker und versucht, sie so viel wie möglich für Musik im Gottesdienst zu engagieren. Denn einen Advent ohne Musik in der Kirche kann sich der Kantor nicht vorstellen. Er ist froh, dass die Gemeinden in Sachsen-Anhalt unter den aktuellen Hygieneauflagen noch selbst entscheiden können, ob geprobt wird: "Wenn wir nur einen Gottesdienst anbieten würden, würden wir dem Bedürfnis der Menschen einfach nicht gerecht werden. Wir brauchen die musikalischen Veranstaltungen in Verknüpfung mit dem geistigen Wort, genauso wie die Gottesdienste."