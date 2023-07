Was es in Deutschland aber schon gab, sind abgesagte Weihnachtsmärkte. Etwa als die Pest wütete. Das löst damals wie heute existenzielle Sorgen bei Händlern und Schaustellern aus. Der Ursprung der Märkte liegt jedoch nicht in dem Bedürfnis nach Vergnügen. Erst seit dem 17. Jahrhundert entwickelten sich die Versorgungs- zu Vergnügungsmärkten, auf denen auch Spielzeug verkauft wurde. Bis dahin dienten Weihnachtsmärkte dazu, sich mit dem Nötigsten für den Winter zu versorgen. Also genau das, was den Schaustellern in diesem Jahr fehlt.