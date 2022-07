Der ehemalige Präsident der sächsischen Landessynode, Otto Guse, ist tot. Er sei bereits am Samstag nach schwerer Krankheit im Alter von 62 Jahren gestorben, teilte das Evangelisch-Lutherische Landeskirchenamt Sachsens am Montag unter Berufung auf Familienangehörige mit.

Dabei zeigte er sich als Mann der klaren Worte. So verteidigte er die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung: Zwar seien die Kontaktbeschränkungen schwierig gewesen und die Kirchengemeinschaft habe gefehlt, dennoch habe er die Auflagen für richtig gehalten – gerade im Sinne der Aufgabe der Kirche, die Schwächsten zu schützen. Pfarrer hätten sich im Bereich der Seelsorge, z.B. für Kranke, stark gemacht – telefonisch, im Notfall aber auch persönlich. Im Straßenverkehr gebe es auch Regeln, an die sich alle halten müssten, so der hauptberufliche Jurist im Gespräch mit MDR KULTUR beim Rückblick auf seine Amtszeit. Zugleich beklagte er eine fehlende Streitkultur. Streit an sich sei nicht neu: "Der Begriff des Querulanten stammt aus dem 19. Jahrhundert!" Was aber fehle, das sei eine Auseinandersetzung im Geist der persönlichen Wertschätzung.