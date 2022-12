Auf dem Weihnachtsmarkt in Lauscha dürfen die Glaskugeln nicht fehlen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In Michael Haberlands Glasbläser-Stube in Lauscha ist heute auch der Stadtpfarrer Jörg Zech zu Besuch. Der evangelische Kirchenmann hat in diesem Jahr gezielt Kontakt zu den Glasbläsern gesucht: "Und habe gefragt, könnt ihr nicht jeder ein paar Stücke aus der aktuellen Kollektion bringen, denn wir haben in der Kirche nur alten Schmuck." Und der könnte, fand der Pfarrer, mal ausgetauscht werden könnte. Den Weihnachtsbaum in der Kirche in diesem Jahr mal zu einem besonderen Hingucker zu machen, das war seine Idee: "Ich meine, an Heiligabend sieht das dann auch jeder. Da kommen ja einmal wirklich alle aus dem Dorf zusammen, Groß und Klein, da hat jeder Zeit und dann sehen alle mal, was wir hier eigentlich zu bieten haben!"