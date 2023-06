Über die Filmemacherinnen Hannah Genetu und Shari Jung Hannah Genetu hat zunächst Medienbildung in Magdeburg studiert. Weil sie aber lieber Geschichten erzählen wollte, als sie aus pädagogischer Sicht zu analysieren, schloss sie einen Masterstudiengang Fernsehjournalismus an der Hochschule Hannover an. Als nächstes könnte sie sich ein Volontariat im Bereich Fernsehen vorstellen.



Shari Jung hat einen doppelten Bachelor in Medienkonzeption und Business in Furtwangen und Wien absolviert. Danach hat sie sich ebenfalls für den Masterstudiengang Fernsehjournalismus entschieden. Zukünftig sieht sie sich als Autorin für serielle Langformate.



Bei ihrem Abschlussfilm "Hinterm Horizont", einem 60-minütigen Dokumentarfilm, haben sie gemeinsam Regie, Drehbuch, Kamera und Ton gemacht. Für den MDR haben sie daraus eine gekürzte Fassung produziert: "Kostbare Zeit- Alltag mit einem schwerkranken Kind“, zu sehen am 20. August bei "Nah dran" und schon vorab bei MDR-DOK YouTube. Der Film wurde gefördert mit Mitteln der nordmedia - Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH