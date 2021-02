Die gibt es nach wie vor. Er besucht sie regelmäßig. Er lebt ja an der Ostsee, wo er sich nach der Wende berufsbedingt niedergelassen hatte. Im Sommer konnte Ines dort sein. Die Beiden haben da eine Art zweites Leben. Im Film sagt sie, dass sie diese "Fernbeziehungs-Ehe" eigentlich nie wollte. Dass das nicht das Leben gewesen sei, was sie habe leben wollen. Das sei ihr aber leider erst durch die Krankheit wirklich bewusst geworden. Für sie ist es nun, wie es ist. Sie will das nicht mehr ändern. Sie sagt: "Ich nehme ihn jetzt, so wie er ist. Ich kann das jetzt." Sie schafft es inzwischen besser als früher, Grenzen zu ziehen, selbstbewusster zu sein, gelassener.

Sie ist gelassener, was das Leben angeht, sie stresst sich nicht mehr damit, was der eine oder andere über sie denkt, sagt klarer, was sie will und was nicht. Sie ist sogar gelassener als ich, was die Pandemie und ihre Gefährdungen angeht. Gelassener in Beziehung auf den Tod ist sie natürlich nicht. Sie will ja nicht sterben.



Die Ärzte hatten nicht angenommen, dass sie so lange durchhält. Die Avastin-Antikörper-Therapie wurde ausgesetzt, auch weil es über einen so langen Zeitraum kaum Erfahrungen damit gibt. Was für sie natürlich wieder neue Ängste bedeutet.