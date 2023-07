Reportage Wenn der Schlaf dich niederschlägt - Leben mit Narkolepsie

Hauptinhalt

Plötzlich einschlafen, bei Freude oder Ärger umkippen oder von Halluzinationen überfallen werden - all das sind Erscheinungsformen der Narkolepsie. In Deutschland leiden rund 4.000 Menschen an der seltenen Krankheit, die Dunkelziffer liegt deutlich höher. Die Reportage zeigt, wie eine junge Frau damit lebt.