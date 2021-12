Viele Menschen mit Behinderung könnten nicht einfach ihren Hausarzt aufsuchen oder sich in lange Warteschlangen fürs Impfen stellen, sagte die frühere Bundesgesundheitsministerin am Mittwoch. Sie forderte, die entsprechenden Einrichtungen wie Wohnheime oder Werkstätten für Behinderte müssten von Impfbussen angefahren werden.

Wichtig sei auch, dass sich sowohl Bewohner als auch die Mitarbeiter der Einrichtungen in den Impfbussen impfen lassen könnten. Nicht überall funktioniere das unkompliziert. Es gebe Regionen, in denen nur die Bewohner im Impfbus geimpft würden und die Mitarbeiter sich beim Hausarzt melden sollten. Das sei aber oft nicht mit deren Arbeitszeit vereinbar. Die unterschiedliche regionale Herangehensweise sei kein politisches Problem, sondern ein organisatorisches, erläuterte Schmidt. Vor Ort müssten nun genaue Pläne gemacht machen, wie die Impfungen so realisiert werden könne.