Stichwort: Leichte Sprache 1996 entwickelte die US-amerikanische Organisation "People First" die Idee des "Easy Read". 2001 gründete sich der deutsche Verein "Mensch zuerst" und gab zwei Wörterbücher in Leichter Sprache heraus, 2006 entstand ein Netzwerk für Leichte Sprache.



In Deutschland gewann die Verbreitung mit Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention 2009 an Bedeutung. Erklärtes Ziel der Bundesregierung ist es demnach, Leichte Sprache in den Bundesbehörden weiter zu verbreiten. Kritiker warnen vor möglicher Manipulation. Verfechter der Leichten Sprache argumentieren, dass schon ein teilweises Textverständnis der Zielgruppe weiterhelfen und die Scheu vor Texten nehmen könne.



In der Regel sind Menschen mit kognitiven Einschränkungen an der Übertragung der Texte beteiligt, um die Verständlichkeit zu prüfen.



Als Gütesiegel hat der Verein Inclusion Europe ein "Europäisches Logo für Leichte Sprache" geschaffen: Es bestätigt, dass ein Text in Leichter Sprache verfasst ist und von einem geistig Behinderten geprüft wurde.