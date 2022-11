Noch immer wird in der Leipziger Nikolaikirche für den Frieden gebetet, Montag für Montag, seit 40 Jahren schon – es ist Krieg in Europa und draußen auf der Straße sammeln sich schon die ersten Demonstranten. Hans-Joachim Döring setzt sich in eine Kirchenbank.

Als junger Diakon rief er die Friedensgebete hier 1982 mit ins Leben – auch damals war es eine Zeit der Angst: Vor einem Atomkrieg, vor dem Regime der DDR: "Und in der Zeit haben die Jugendlichen ihren Schmerz ausdrücken als auch Ansprüche anmelden wollen. Wir haben die Form der Andacht, also einer Ansprache an Gott, genutzt, aber es war auch gleichzeitig politisch", erinnert er sich.

Blick auf die Leipziger Nikolaikirche Bildrechte: MDR/Frank Schmidt

Den Anstoß gaben Jugendliche aus der Kirchgemeinde in Leipzig-Probstheida. Schon seit 1980 fanden überall in der DDR in den zehn Tagen vor dem Buß- und Bettag Friedensgebete statt – jetzt sollte es sie wöchentlich geben. Auch der Dresdner Pfarrer Christoph Wonneberger regte in dieser Zeit ein DDR-weites Netz an Friedensgebeten an: "Wir haben gesagt: 'Wir müssen uns jede Woche treffen, am besten immer an der gleichen Stelle, so dass wir uns immer austauschen und neue Projekte machen können."