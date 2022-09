Wenn Eckehard Möller über den Platz vor seiner Kirche in eine Kneipe geht, dann kann es passieren, dass er die Frage schon ein erstes Mal hört: Was sagt denn die Kirche dazu – zu Krieg und Inflation und Corona? Seit zwölf Jahren ist Möller Pfarrer in der Dresdner Neustadt, die Leute hier kennen ihn. Und erwarten eine Antwort. Nur dass Eckehard Möller selbst immer öfter ratlos ist.

Martin-Luther-Kirche in der Dresdner Neustadt, seit mehr zehn Jahren ist Eckehard Möller dort Pfarrer. Bildrechte: dpa

"Das Ende der Sicherheit" ist das Motto des Deutschen Evangelischen Pfarrerinnen- und Pfarrertages in Leipzig, den der Dresdner Theologe mitorganisiert hat. Er weiß gut, was das heißt. Er muss nur die Nachrichten aus der Ukraine sehen. Dann fühlt er: "Ich habe da mehrere Herzen in meiner Brust."



Als junger Mann machte er mit wenigen Freunden das Gedenken an die Zerstörung Dresdens vor der Ruine der Frauenkirche zum Friedenssymbol. Mitten in einer Diktatur, mitten im atomaren Rüstungswettlauf. Im Angesichts des Jugoslawienkrieges kehrte er sich vom Pazifismus ab – in den letzten Jahren überzeugte ihn wieder die unbedingte Gewaltfreiheit der Bergpredigt Jesu. Und so steht er auch vor seiner Gemeinde. Mitten in der Debatte um Waffenlieferungen für die Ukraine und um Aufrüstung. Eckehard Möller weiß, dass es da moralisch nicht nur Weiß oder Schwarz gibt. Auch in Predigten nicht. Er sagt: "Ich gebe da keine Antworten." Und: