Ihre Liebe beginnt, als sich Jacek bei Katharina als ihr neuer Pfleger vorstellte. Durch einen aggressiven Keim in einer kleinen Wunde, die sie sich im Sommer 2012 durch einen Treppensturz zufügte, und einer folgenden Blutvergiftung hatte Katharina nacheinander erst beide Beine, dann auch beide Unterarme verloren. Nach und nach, in 19 Operationen, mussten die Ärzte amputieren. Seither ist sie auf Hilfe angewiesen. Und so tritt eines Tages Jacek in ihr Leben, und Katharina verliebt sich sofort.